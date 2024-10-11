Сквер на улице Плеханова в Уссурийске готовится к открытию

В Уссурийске завершается благоустройства сквера на улице Плеханова. На сегодняшний день работа на объекте в центре города выполнены на 95%. На днях общественные наблюдатели высоко посетили площадку. Они отметили, что подрядчик принял ранее высказанные ими замечания и устраняет их.
В сквере уже установлены лавочки и детская площадка. Осталось сделать теневые навесы, туалет, который будет доступен, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.
Сквер на улице Плеханова стал лидером народного голосования среди жителей Уссурийска за объекты благоустройства в 2023 году. Работы по благоустройству ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа, в весны велись работы по обустройству пешеходных дорожек, зону для детей. Также подрядчики занимались освещением и водоотведением с данной территории.
Контракты на выполнение работ по благоустройству бульвара заключены с двумя организациями: ИП Хачатрян А. Г. и ООО «Техник». Контроль за ходом выполнения работ осуществляет заказчик. Это муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Дирекция парков и скверов». Контролируют процесс и общественные наблюдатели.
«После выполнения основных работ, подрядчик установит камеры видеонаблюдения», — рассказал директор МКУ УГО «Дирекция парков и скверов» Александр Самойленко.
Работы в сквере должны завершиться в этом году.
Кроме того, общественные наблюдатели Уссурийска посетили спортивный комплекс при 25 школе, который был выполнен в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». Тут тоже работы близки к завершению.
Установлен сам комплекс и уложено специальное покрытие. Общественные наблюдатели высказали ряд замечаний, касающихся качества выполнения некоторых работ. В частности, неровности на спортивном покрытии, разный цвет элементов комплекса и ширину лавок для упражнений. Подрядчик заверил, что все замечания будут устранены в течение недели.
В целом контроль общественных наблюдателей за подрядчиками в Уссурийске вынуждает последних качественнее выполнять работы.