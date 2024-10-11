Сквер на улице Плеханова в Уссурийске готовится к открытию

В Уссурийске завершается благоустройства сквера на улице Плеханова. На сегодняшний день работа на объекте в центре города выполнены на 95%. На днях общественные наблюдатели высоко посетили площадку. Они отметили, что подрядчик принял ранее высказанные ими замечания и устраняет их.