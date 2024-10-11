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В Новосибирске объявлены тарифы на транспортные карты «СберТройка»

Новая система оплаты проезда в общественном транспорте вступает в действие в Новосибирске.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области официально опубликованы тарифы на новые транспортные карты «СберТройка». На сайте проекта представлена подробная информация о стоимости проезда для различных категорий граждан.

Система предусматривает выпуск стандартных и социальных карт, а также специализированных карт для школьников и студентов. Для школьников предусмотрена 50%-ная скидка на проезд в муниципальном транспорте при условии пополнения баланса карты не реже одного раза в восемь месяцев. Студенты смогут выбирать между двумя тарифами: «Экономный» с 50%-ной скидкой и «Безлимитный» без ограничений по количеству поездок. Стандартные карты предназначены для граждан без льгот, с возможностью подключения безлимитного тарифа.

Более подробная информация о конкретных суммах и условиях использования карт доступна на сайте проекта «СберТройка».