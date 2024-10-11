В Новосибирске объявлены тарифы на транспортные карты «СберТройка»

Система предусматривает выпуск стандартных и социальных карт, а также специализированных карт для школьников и студентов. Для школьников предусмотрена 50%-ная скидка на проезд в муниципальном транспорте при условии пополнения баланса карты не реже одного раза в восемь месяцев. Студенты смогут выбирать между двумя тарифами: «Экономный» с 50%-ной скидкой и «Безлимитный» без ограничений по количеству поездок. Стандартные карты предназначены для граждан без льгот, с возможностью подключения безлимитного тарифа.