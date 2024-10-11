В Иркутске открылась выставка «Мой учитель Леонардо»

«Я рада, что появилась возможность привезти выставку Анатолия Зверева в Иркутск. Музей AZ был создан в 2015 году, он был задуман как музей одного художника. Но рассказывая о Звереве и показывая его работы, мы всегда говорим про эпохи 60-х, 70-х годов и эпоху, которую образно называли советским Ренессансом. Мы надеемся, что выставка “Мой учитель Леонардо” всецело погрузит гостей и жителей Иркутска в атмосферу творчества», — сказала директор Музея AZ Наталия Опалева. Экспозиция будет сопровождаться кинопоказами фильмов о художнике.