В Иркутске открылась выставка «Мой учитель Леонардо»

Московский Музей AZ впервые представил в Иркутске творчество одного из главных художников-нонконформистов Анатолия Зверева (1931−1986). На выставке можно увидеть более 180 работ — живопись и графику в различных жанрах, а также мультимедийный объект «Вселенная Зверева», посвященный литературным произведениям художника. Выставка художника в Иркутске стала возможной благодаря договоренности Губернатора региона Игоря Кобзева и директора музея AZ Наталии Опалевой при поддержке этого проекта золотодобывающей компанией GV Gold (ПАО «Высочайший») и федеральным мультисервисным оператором Голд Логистик.
«Это важно, когда компании поддерживают культурные, социальные проекты. Выставка — тому пример. Я рад, что у иркутян есть возможность познакомиться с творчеством этого художника. Уверен, что работы мастера найдут своих почитателей», — отметил Губернатор Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы областного Правительства, наследие Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Они находятся в коллекциях Музея AZ, Третьяковской галереи, в Историческом музее, ММОМА в Москве, МоМА в Нью-Йорке, в частных собраниях в России и за рубежом.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил грамоты и благодарственные письма Наталии Опалевой, председателю совета директоров GV Gold Сергею Докучаеву, генеральному директору GV Gold Сергею Гостеву, директору Иркутского областного художественного музея Наталье Сысоевой. Анатолий Зверев — легенда художественной жизни Москвы второй половины XX века. Знаменитый коллекционер Георгий Костаки называл Зверева «русским Ван Гогом». При жизни выставки художника проходили в Париже, его работы приобретали известные коллекционеры, дипломаты и зарубежные музеи. Одним из первых был МоМА в Нью-Йорке, в то время как сам Зверев ни разу не выезжал за границу и не посещал собственные вернисажи. В Москве его картины неоднократно попадали на квартирные и коллективные выставки нонконформистов.
«Я рада, что появилась возможность привезти выставку Анатолия Зверева в Иркутск. Музей AZ был создан в 2015 году, он был задуман как музей одного художника. Но рассказывая о Звереве и показывая его работы, мы всегда говорим про эпохи 60-х, 70-х годов и эпоху, которую образно называли советским Ренессансом. Мы надеемся, что выставка “Мой учитель Леонардо” всецело погрузит гостей и жителей Иркутска в атмосферу творчества», — сказала директор Музея AZ Наталия Опалева. Экспозиция будет сопровождаться кинопоказами фильмов о художнике.
Выставка «Мой учитель Леонардо» будет работать в Галерее сибирского искусства в Иркутске до 19 января 2025 года. В ближайшее время посещение выставки будет доступно по «Пушкинской карте».