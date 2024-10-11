Жители Хабаровского края высказались о движении чайлдфри

В России часто говорят о движении чайлдфри. В стране может появиться запрет на его пропаганду: соответствующее предложение внесли в Госдуму 25 сентября. Явление «свободные от детей» не новое, но популярным оно стало во второй половине прошлого века. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Социологическое агентство «Вебер» поделилось мнением россиян о том, сколько детей им бы хотелось иметь, а также о том, что они думают о движении чайлдфри и поддерживают ли идею введения запрета на его пропаганду.
Так, запрет поддерживают 39% опрошенных, а 74% считают, что иметь или не иметь детей — личный выбор каждого.
«Женщину не должны принуждать к рождению, это выбор каждого человека. Меня мама всю жизнь готовила к тому, что после 23 лет нужно обязательно родить. А если у меня нет денег? Да ладно денег, просто желания. Не надо, не навязывайте идею обязательно родить, может, тогда я и сама захочу», — сказала хабаровчанка Алина Гайдулян.
«Это дело каждого, но я считаю, что каждый должен пройти через это. Но если уже забеременела, то оставь его. Любыми способами. Ребенок должен жить. Да, ты не спишь иногда ночами, пытаешься стать лучше, чтоб зарплата позволяла взять ипотеку и отдавать ее, затем ты еще больше работаешь. И все на благо своего ребенка. Ты главное подготовься к этому, чисто психологически, пойми, что время начинать быть взрослым. У меня двое детей, нисколько не пожалел», — поделился житель Комсомольска-на-Амуре Евгений Михалков.
Еще 17% опрошенных признались, что в идеальных условиях с радостью бы стали родителями двоих и троих. Одного или четверых детей хотят иметь всего три процента респондентов. Вообще не иметь детей планируют семь процентов. Чаще об этом говорят те, кто ставит карьеру выше семьи.
Учитывая жизненную ситуацию, вообще не планируют детей 75% респондентов. А 55% уверены, что каждый человек должен стать родителем в течение жизни, если у него нет медицинских противопоказаний.
Общероссийский онлайн-опрос проводился с 27 по 29 сентября методом River Sampling в Сети. В нем приняли участие 1300 человек.