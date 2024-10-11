Жители Хабаровского края высказались о движении чайлдфри

«Это дело каждого, но я считаю, что каждый должен пройти через это. Но если уже забеременела, то оставь его. Любыми способами. Ребенок должен жить. Да, ты не спишь иногда ночами, пытаешься стать лучше, чтоб зарплата позволяла взять ипотеку и отдавать ее, затем ты еще больше работаешь. И все на благо своего ребенка. Ты главное подготовься к этому, чисто психологически, пойми, что время начинать быть взрослым. У меня двое детей, нисколько не пожалел», — поделился житель Комсомольска-на-Амуре Евгений Михалков.