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Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Телеведущую обвинили в оправдании терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, Лазареву разыскивают в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. При этом отмечается, что она уже длительное время проживает за пределами России.

Ранее Замоскворецкий районный суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой. Мера пресечения избрана на срок два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей либо с момента ее задержания в РФ.

До этого Лазареву включили в список террористов и экстремистов. Телеведущая сейчас живет в Испании. Она регулярно дает русофобские интервью. В одном из них Лазарева оправдывала удары украинских БПЛА по объектам на территории России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.