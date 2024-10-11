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В Омске за 6 млн рублей обустроят новый сквер

На благоустраиваемой территории установят новые лавочки и урны.

Источник: Freepik

Зеленая зона, которая находится на проспекте Мира, будет благоустроена за 6 миллионов рублей.

Как пишет портал Ом1, компания «Братья Грин» проводит выравнивание грунта, укладывает тротуарную плитку. Также здесь запланировано установить новые опоры, на которых будут висеть светильники, поставить лавочки и урны. На все эти работы запланировано потратить 6 миллионов рублей. До конца этой недели в сквере будет высажено 18 деревьев и 450 кустарников.

Ранее мы писали, что в Омске наполовину отремонтировали Сыропятский тракт.

ЖКХ