В Омске за 6 млн рублей обустроят новый сквер

Как пишет портал Ом1, компания «Братья Грин» проводит выравнивание грунта, укладывает тротуарную плитку. Также здесь запланировано установить новые опоры, на которых будут висеть светильники, поставить лавочки и урны. На все эти работы запланировано потратить 6 миллионов рублей. До конца этой недели в сквере будет высажено 18 деревьев и 450 кустарников.