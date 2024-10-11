Красноярский ХК «Сокол» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске

10 октября красноярский «Сокол» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:2.
В составе нашей команды единственную шайбу забросил Кирилл Смирнов. Таким образом, «Сокол» терпит шестое поражение подряд.
— Для победы не хватило забитого гола. У нас есть определенные сложности с большинством, и они продолжаются, — говорит Максим Галанов, главный тренер «Сокола».
Уже 12 октября красноярцы отправятся в Тюмень, где сыграют против «Рубина».
Ранее мы писали, что волейболистки «Енисея» вышли в четвертьфинал Кубка России.