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Красноярский ХК «Сокол» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске

Красноярский «Сокол» в гостях проиграл «Югре».

Источник: Соцсети

10 октября красноярский «Сокол» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:2.

В составе нашей команды единственную шайбу забросил Кирилл Смирнов. Таким образом, «Сокол» терпит шестое поражение подряд.

— Для победы не хватило забитого гола. У нас есть определенные сложности с большинством, и они продолжаются, — говорит Максим Галанов, главный тренер «Сокола».

Уже 12 октября красноярцы отправятся в Тюмень, где сыграют против «Рубина».

Ранее мы писали, что волейболистки «Енисея» вышли в четвертьфинал Кубка России.

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