В Омске из-за погодных условий выросли цены на такси

В Омске сегодня утром наблюдается значительное увеличение цен на услуги такси, связанное с ухудшением погодных условий. Пользователи отмечают, что стоимость поездок резко возросла, что можно увидеть на примерах из популярных приложений такси.
На предоставленных изображениях видно, что цена на поездку с посёлка Амурский до центра города составляет более 1033 рубля в тарифе UberX и 1191 рубль в тарифе Select. В другом сервисе стоимость поездки по маршруту с Крупской до центра города в категории «Эконом» достигает 840 рублей, а в категории «Комфорт» — 1 116 рублей. Обычная цена, по словам омичей, примерно в два раза ниже.
Ранее синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды. На дорогах местами очень скользко. Ухудшение погодных условий, такие как дождь и возможное похолодание, традиционно приводят к росту цен на такси. В таких ситуациях спрос на услуги такси увеличивается, что вынуждает компании поднимать тарифы. Водители также учитывают сложные дорожные условия, что влияет на общую стоимость поездки.
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