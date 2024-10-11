В Омске из-за погодных условий выросли цены на такси

На предоставленных изображениях видно, что цена на поездку с посёлка Амурский до центра города составляет более 1033 рубля в тарифе UberX и 1191 рубль в тарифе Select. В другом сервисе стоимость поездки по маршруту с Крупской до центра города в категории «Эконом» достигает 840 рублей, а в категории «Комфорт» — 1 116 рублей. Обычная цена, по словам омичей, примерно в два раза ниже.