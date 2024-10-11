Мурал с Вампиловым и Распутиным появился на фасаде общежития в Иркутске

В Иркутске на здании общежития ИГУ появился мура. Как сообщили на странице в соцсети Культурного центра Александра Вампилова, рисунок нанесли на фасад 14-этажного здания. На нем изображены местные писатели Александр Вампилов и Валентин Распутин.
— Сейчас это самый большой мурал в Иркутске. Проект был инициирован губернатором региона и стал подарком к 105-летнему юбилею вуза, — поделились в культурном центре.
Также работу украсили Белый ом и драмтеатр имени Охлопкова, которые тесно связаны с известными писателями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области заметили розовое полярное сияние. Природное явление также наблюдали в республике Бурятия.