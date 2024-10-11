Мурал с Вампиловым и Распутиным появился на фасаде общежития в Иркутске

В Иркутске на здании общежития ИГУ появился мура. Как сообщили на странице в соцсети Культурного центра Александра Вампилова, рисунок нанесли на фасад 14-этажного здания. На нем изображены местные писатели Александр Вампилов и Валентин Распутин.