Пятеро жителей Хабаровска попались полиции во время выгула собак без намордника

В Хабаровске 7 и 9 октября прошли рейды по поиску нарушителей требований по выгулу домашних животных. Его организовали сотрудники отдела автоматической фотовидеофиксации нарушений и рассмотрения обращений в сфере благоустройства управления АТК. Участие также приняли полицейские. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время рейда на пятерых человек на месте составили протоколы о правонарушении Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях. Эти люди гуляли с собаками без намордника и поводка или с поводком, но без намордника.
К слову, жители Хабаровска могут попросить провести подобные рейды в их районе. Для этого нужно написать на сайт администрации города Хабаровска или на электронную почту управления административно-технического контроля: atk@khv27.ru. Специалисты мэрии рассмотрят обращение и организуют проверки в указанном районе города.