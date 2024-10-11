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Депутат Разворотнева: нужно привлекать бизнес для строительства крематориев

Депутат заявила о необходимости решить вопрос с доступностью крематориев для граждан.
Источник: Аргументы и факты

Проблема с доступностью крематориев в России требует оперативного решения и привлечения частных инвесторов. Такое заявление сделала зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, эта сфера нуждается в реформировании. Она отметила, что на сегодняшний день у властей недостаточно средств на строительство достаточного количества крематориев и стен скорби. В связи с этим необходимо создать условия для легального участия предпринимателей в этом процессе.

Разворотнева также акцентировала внимание на том, что на данный момент в России имеется лишь один крематорий на пять миллионов жителей.

«В некоторых регионах у нас достаточно земли, чтобы просто хоронить людей в землю, а есть мегаполисы, в которых уже возможности кладбища ограничены», — добавила она в интервью РИА Новости.

Ранее aif.ru писал, можно ли кремировать православных верующих.