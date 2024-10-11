Депутат Разворотнева: нужно привлекать бизнес для строительства крематориев

По словам депутата, эта сфера нуждается в реформировании. Она отметила, что на сегодняшний день у властей недостаточно средств на строительство достаточного количества крематориев и стен скорби. В связи с этим необходимо создать условия для легального участия предпринимателей в этом процессе.