Депутат Разворотнева: нужно привлекать бизнес для строительства крематориев

Проблема с доступностью крематориев в России требует оперативного решения и привлечения частных инвесторов. Такое заявление сделала зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По словам депутата, эта сфера нуждается в реформировании. Она отметила, что на сегодняшний день у властей недостаточно средств на строительство достаточного количества крематориев и стен скорби. В связи с этим необходимо создать условия для легального участия предпринимателей в этом процессе.
Разворотнева также акцентировала внимание на том, что на данный момент в России имеется лишь один крематорий на пять миллионов жителей.
«В некоторых регионах у нас достаточно земли, чтобы просто хоронить людей в землю, а есть мегаполисы, в которых уже возможности кладбища ограничены», — добавила она в интервью РИА Новости.
Ранее aif.ru писал, можно ли кремировать православных верующих.