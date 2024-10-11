Аэрофлот открывает продажу субсидированных билетов по маршруту Красноярск-Омск

Перелёт между Красноярском и Омском по государственной программе субсидированных перевозок будет возможен с 1 ноября. В зимнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять по маршруту три рейса в неделю: вылет из Красноярска — по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам. Расписание разработано с учётом транзитного потенциала красноярского хаба Группы «Аэрофлот», объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья.