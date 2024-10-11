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Дождь со снегом и ветер: в Омске наступила осень

В Омске резко похолодало и выросли цены на такси
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске первый по-настоящему холодный осенний день. Ночью столбик термометра опускался до минус 4 градусов. Многие автолюбители были неприятно огорошены — автомобили покрылись ледяной коркой.

Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. В ночные часы по прогнозам будут минусовые температуры, а днем едва достигнут нуля градусов. Омичей просят одеваться потеплее и быть осторожными на дороге — тонкая корочка льда также утром покроет дороги.

В связи с похолоданием резко выросла стоимость услуг такси. По словам омичей минимальная стоимость подачи транспорта от 650 рублей.