Дождь со снегом и ветер: в Омске наступила осень

Сегодня в Омске первый по-настоящему холодный осенний день. Ночью столбик термометра опускался до минус 4 градусов. Многие автолюбители были неприятно огорошены — автомобили покрылись ледяной коркой.
Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. В ночные часы по прогнозам будут минусовые температуры, а днем едва достигнут нуля градусов. Омичей просят одеваться потеплее и быть осторожными на дороге — тонкая корочка льда также утром покроет дороги.
В связи с похолоданием резко выросла стоимость услуг такси. По словам омичей минимальная стоимость подачи транспорта от 650 рублей.