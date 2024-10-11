Дождь со снегом и ветер: в Омске наступила осень

Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. В ночные часы по прогнозам будут минусовые температуры, а днем едва достигнут нуля градусов. Омичей просят одеваться потеплее и быть осторожными на дороге — тонкая корочка льда также утром покроет дороги.