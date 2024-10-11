Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в начале следующей недели

В понедельник, 14 октября, регион накроет облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +2 до +9 °С в различных частях края, а на южном побережье ожидается от +10 до +14 °С. В северо-восточных районах пока сохранится сухая погода с температурой воздуха от −1 до −6 °С. Днем температура поднимется до +16…+23 °С, особенно тепло будет в континентальных районах.