Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в начале следующей недели

Хотя бабье лето радовало жителей Приморья теплыми и солнечными днями, начало следующей недели принесет с собой значительные изменения. По данным «Примгидромета», ожидается, что дожди охватят большую часть территории края, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 14 октября, регион накроет облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +2 до +9 °С в различных частях края, а на южном побережье ожидается от +10 до +14 °С. В северо-восточных районах пока сохранится сухая погода с температурой воздуха от −1 до −6 °С. Днем температура поднимется до +16…+23 °С, особенно тепло будет в континентальных районах.
Во вторник, 15 октября, дожди усилятся и распространятся по большей части края, продолжая держать регион во фронтальной зоне. Ночная температура будет держаться на уровне +7…+15 °С, а в северо-востоке ожидается 0…+5 °С. Днем столбики термометров покажут +19…+24 °С, а в северных районах +16…+18 °С.
В среду, 16 октября, после ухода фронтов на восток в регион придет континентальный антициклон, что приведет к резкому похолоданию. Ночные температуры опустятся до +1…-5 °С, на побережье до +2…+7 °С. Днем воздух прогреется до +10 °С на севере и до +17 °С на юге.
Владивосток в первые два дня недели ожидает облачная погода с небольшими дождями и порывистым юго-восточным ветром. Ночные температуры будут колебаться в пределах +12…+15 °С, дневные — +16…+20 °С. В среду осадков не предвидится, ветер сменится на свежий северо-западный. Температура ночью снизится до +5…+7 °С, днем достигнет +14…+17 °С.
Напомним, в предстоящие выходные, 12 и 13 октября, жители Приморья насладятся идеальной погодой бабьего лета.