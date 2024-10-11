Брат Люцифера из Перми отпраздновал девятый день рождения

10 октября исполнилось 9 лет Вольдемару — младшему сыну жительницы Перми Натальи, ставшей известной после того, как она назвала старшего ребёнка Люцифером.
Мама мальчика разместила пост с фотографиями с дня рождения сына.
«Сегодня Вольдемару исполнилось 9 лет, — написала Наталья. — И на его днюхе, как всегда, толпа, ибо Вольдемар абсолютный сангвиник и позитивный лидер».
Пермячка, впрочем, отметила, что мальчик бывает также лукав и капризен, но в день 9-летия «эту субличность он спрятал».
«Желаю Воле, чтобы мир устрашился и покорился его воле!» — напутствовала Наталья сына.
Кроме Воли (то есть Вольдемара) и его друзей на празднике был, конечно, и старший брат Люц (так в семье называют Люцифера), попавший в кадр со стильной причёской-ирокезом.
Недавно Наталья сменила фамилию с Меньшиковой на Дорошенко, поскольку снова вышла замуж. О своей семье она поговорила с perm.aif.ru.