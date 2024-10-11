В Хабаровске скончался врач Анатолий Островский

Анатолий Борисович родился 18 февраля 1940 года и после окончания Хабаровского медицинского института в 1963 году начал свой путь в здравоохранении. Его карьера стартовала с должности врача участковой больницы на станции Известковая, затем, с 1966 по 1970 год, он занимал пост главного врача поликлиники № 16 в Хабаровске. С 1970 по 1990 год он руководил терапевтической клиникой в городской больнице № 10.