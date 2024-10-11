В Хабаровске скончался врач Анатолий Островский

В Хабаровске скончался Анатолий Борисович Островский. Он был заслуженным врачом России, доктором медицинских наук, профессором и отличником здравоохранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Анатолий Борисович родился 18 февраля 1940 года и после окончания Хабаровского медицинского института в 1963 году начал свой путь в здравоохранении. Его карьера стартовала с должности врача участковой больницы на станции Известковая, затем, с 1966 по 1970 год, он занимал пост главного врача поликлиники № 16 в Хабаровске. С 1970 по 1990 год он руководил терапевтической клиникой в городской больнице № 10.
Окончив аспирантуру в Хабаровском медицинском институте, Анатолий Борисович прошел путь от ассистента до профессора. С 1990 года он возглавлял кафедру терапии в Дальневосточном государственном медицинском университете, а также руководил клиникой в краевой клинической больнице № 1.
С 2001 по 2010 год Анатолий Борисович был депутатом Законодательной Думы Хабаровского края. С 16 февраля 2009 года он занимал должность председателя Законодательной Думы, а в 2010 году его избрали депутатом пятого созыва.
Анатолий Борисович Островский остался в памяти многих как настоящий врач, который бескорыстно отстаивал интересы пациентов. Он умело разбирался в самых сложных клинических ситуациях, щедро делился своими знаниями с последующими поколениями.