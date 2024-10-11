Депутат Гаврилов: можно получить компенсацию из-за сотовой вышки у дома

По его словам, причинно-следственная связь должна быть доказана. В таком случае также можно добиваться сноса объекта силами администрации или компании, которая его возводила.
«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру», — отметил Гаврилов.
Депутат также рассказал о борьбе с соседями, которые передают свои участки под аренду для установки вышки. Если это будет негативно влиять на здоровье жителей из-за излучения или изменит в худшую сторону рыночную стоимость жилья, то можно добиваться демонтажа объекта. Подобной инфраструктуры не должно быть на частных землях в жилых районах.
Ранее сообщалось, что в 2023 году энергетики АО «Объединенная энергетическая компания» выполнили технологическое присоединение 55 вышек мобильной связи. План на этот год — 190 вышек.