Депутат Гаврилов: можно получить компенсацию из-за сотовой вышки у дома

Депутат также рассказал о борьбе с соседями, которые передают свои участки под аренду для установки вышки. Если это будет негативно влиять на здоровье жителей из-за излучения или изменит в худшую сторону рыночную стоимость жилья, то можно добиваться демонтажа объекта. Подобной инфраструктуры не должно быть на частных землях в жилых районах.