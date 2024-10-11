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Депутат Гаврилов: можно получить компенсацию из-за сотовой вышки у дома

Подобной инфраструктуры не должно быть на частных землях в жилых районах.

Источник: Аргументы и факты

Россияне могут рассчитывать на компенсацию от миллиона рублей в случае, если они докажут, что работа сотовой вышки у дома оказала прямое влияние на их здоровье. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по собственности от КПРФ Сергей Гаврилов.

По его словам, причинно-следственная связь должна быть доказана. В таком случае также можно добиваться сноса объекта силами администрации или компании, которая его возводила.

«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру», — отметил Гаврилов.

Депутат также рассказал о борьбе с соседями, которые передают свои участки под аренду для установки вышки. Если это будет негативно влиять на здоровье жителей из-за излучения или изменит в худшую сторону рыночную стоимость жилья, то можно добиваться демонтажа объекта. Подобной инфраструктуры не должно быть на частных землях в жилых районах.

Ранее сообщалось, что в 2023 году энергетики АО «Объединенная энергетическая компания» выполнили технологическое присоединение 55 вышек мобильной связи. План на этот год — 190 вышек.

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