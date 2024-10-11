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В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить зрение ребёнка

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации для родителей, которые должны следить за здоровьем своих детей.

Источник: Freepik

Например, важно знать признаки, которые указывают на проблемы со зрением: головные боли, головокружение, тошнота, прищур.

Чтобы поддерживать здоровье глаз, нужно включить в рацион продукты, богатые лютеином, витамином А, цинком, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.

Также важно делать перерывы во время игр за компьютером или даже во время выполнения домашних заданий. Следует отдыхать каждые полчаса, делая зарядку для глаз.

«Нужно, чтобы ребенок соблюдал меры безопасности при работе с компьютером, а также на рабочем столе ребенка было достаточное освещение. Контролируйте экранное время, проведенное перед монитором, а также не позволяйте ребенку читать лежа», — объяснили в ведомстве.

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