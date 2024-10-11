В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить зрение ребёнка

«Нужно, чтобы ребенок соблюдал меры безопасности при работе с компьютером, а также на рабочем столе ребенка было достаточное освещение. Контролируйте экранное время, проведенное перед монитором, а также не позволяйте ребенку читать лежа», — объяснили в ведомстве.