Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск за оправдание терроризма

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно вынес решение об аресте Лазаревой, ей может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В ответ на вопрос о мятеже, организованном основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, она призналась, что с тех пор «очень отслеживает» свои чувства и «радуется атакам беспилотников» на российские регионы.