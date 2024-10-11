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Второй этап шоу «Большие гонки в Красноярске» состоится 13 октября

13 октября определятся финалисты спортивно-экстремального шоу «Большие гонки».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как рассказали в администрации города, состязание пройдет между 58 участниками.

На этот раз в парке активного отдыха Sky Camp атлетов будет ждать трасса с элементами спортивного туризма, скалолазания и кроссфита. Финалистами станут 48 человек с лучшими показателями по времени прохождения препятствий.

Заключительный этап под названием «Пустынный остров» состоится 20 октября на острове Молокова. Спортсмены разделятся на команды, чтобы вместе преодолеть сложные испытания на пути к победе.

«Большие гонки» в Красноярске — аналог известной телевизионной программы со зрелищными конкурсами. Такое шоу проходит в нашем городе уже в тринадцатый раз.

Все подробности можно узнать в официальном паблике проекта и по телефону: 265−03−26.

Ранее мы писали, что волейболистки «Енисея» вышли в четвертьфинал Кубка России.

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