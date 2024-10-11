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Плесень атаковала школу в поселке Иркутской области

Глава СКР контролирует проверку о появлении плесени в учебном заведении
Источник: Комсомольская правда

В школе поселка Новая Игирма Иркутской области стены и потолки поразила плесень. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Следкома России. Грибок появился в учебном заведении из-за плохой крыши. Она подтекает и затапливает классы.

— Обращения родителей и учителей с просьбой о проведении капитального ремонта строения результатов не принесли, в связи с чем школьники вынуждены обучаться в небезопасных условиях, — пояснили в ведомстве.

Следователями регионального СК уже начата проверка. Глава Следкома Александр Бастрыкин контролирует ее ход, а за результатами следят в центральном аппарате.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК заинтересовался делом об избиении пятиклассника в одной из школ Усть-Илимска. Известно, что ребенок получил травмы от рук 14-летнего подростка.