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Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен на 11 октября в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен на 11 октября в Беларуси. Белгидромет предупредил о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

«Днем 11 октября (пятница) во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные дожди», — такая информация опубликована на сайте Белгидромета.

По информации сайта pogoda.by, в Минске дождь начнется утром, усилится к обеду и закончится только поздним вечером. При этом дневная температура 11 октября в столице будет не выше +12, +13 градусов. Это холоднее, чем ночью с 10 на 11 октября, когда прогнозируется примерно +14 градусов.

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