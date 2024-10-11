Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября

По информации сайта pogoda.by, в Минске дождь начнется утром, усилится к обеду и закончится только поздним вечером. При этом дневная температура 11 октября в столице будет не выше +12, +13 градусов. Это холоднее, чем ночью с 10 на 11 октября, когда прогнозируется примерно +14 градусов.