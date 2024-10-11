Педагог ДШИ №7 в Иркутске стала лучшим преподавателем допобразования

Педагог ведет сама сайт, где публикует методические и творческие материалы. Делится образовательными ссылками и выкладывает домашние задания. Второй авторский проект это «Лента времени. Погружение в эпоху». Его Екатерина запустила еще три года назад вместе с коллегой. Лента это запись концертов с воссозданием эпохи композиторов и музыкантов, о которых идет речь.