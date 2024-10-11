Педагог ДШИ №7 в Иркутске стала лучшим преподавателем допобразования

Педагог из Иркутска стала лучшим преподавателем дополнительного образования. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, Екатерина Проничева преподает в Детской школе искусств № 7 и в августе 2024 решила попробовать принять участие во всероссийском конкурсе.
— Претендентам нужно было подробно описать внедренные за последние три года авторские методы, подходы и технологии в образовательном процессе. А у меня как раз было два таких! — поделилась педагог детской школы искусств № 7 Екатерина Проничева.
Педагог ведет сама сайт, где публикует методические и творческие материалы. Делится образовательными ссылками и выкладывает домашние задания. Второй авторский проект это «Лента времени. Погружение в эпоху». Его Екатерина запустила еще три года назад вместе с коллегой. Лента это запись концертов с воссозданием эпохи композиторов и музыкантов, о которых идет речь.
Всего в конкурсе от Минкульта Россия в текущем году получили премию пять преподавателей допобразования из Иркутской области. Они получили от полумиллиона до миллиона рублей исходя от номинации.