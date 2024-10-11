Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог ДШИ №7 в Иркутске стала лучшим преподавателем допобразования

В 2024 году премию от Минкульта России получили пять учителей из Иркутской области
Источник: Комсомольская правда

Педагог из Иркутска стала лучшим преподавателем дополнительного образования. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, Екатерина Проничева преподает в Детской школе искусств № 7 и в августе 2024 решила попробовать принять участие во всероссийском конкурсе.

— Претендентам нужно было подробно описать внедренные за последние три года авторские методы, подходы и технологии в образовательном процессе. А у меня как раз было два таких! — поделилась педагог детской школы искусств № 7 Екатерина Проничева.

Педагог ведет сама сайт, где публикует методические и творческие материалы. Делится образовательными ссылками и выкладывает домашние задания. Второй авторский проект это «Лента времени. Погружение в эпоху». Его Екатерина запустила еще три года назад вместе с коллегой. Лента это запись концертов с воссозданием эпохи композиторов и музыкантов, о которых идет речь.

Всего в конкурсе от Минкульта Россия в текущем году получили премию пять преподавателей допобразования из Иркутской области. Они получили от полумиллиона до миллиона рублей исходя от номинации.