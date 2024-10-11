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В Москве ожидаются переменная облачность и до 16 градусов тепла

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 71% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Mail.ru

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 16 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 14−16 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12−17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.