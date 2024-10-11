В Москве ожидаются переменная облачность и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 16 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 14−16 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 6 градусов.
Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12−17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.