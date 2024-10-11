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В СФ предложили ограничить количество детей, которых можно взять под опеку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, ограничивающий до трех количество детей, которых можно взять под опеку — по его словам, это позволит бороться с формированием «детских дач», когда недобросовестные опекуны массово берут детей под опеку для получения льгот.

Источник: © РИА Новости

«Законопроектом устанавливается ограничение численности детей, находящихся под опекой или попечительством в семье опекуна или попечителя, которая не должна превышать больше трёх человек, не включая полнокровных (родных) детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как подчеркивается в сопроводительных документах, исключением из данного правила будут случаи, при которых под опеку или попечительство попадают «братья или сёстры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье».

Кроме того, законопроектом предполагается запретить брать за раз под опеку более чем одного ребенка. Исключение составят братья или сестры, которые ранее воспитывались вместе, а также дети, которые ранее воспитывались одним лицом вместе.

В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что законопроект, разработанный им совместно с главой комитета ГД по вопросам семьи Ниной Останиной, был отправлен на получение заключения правового управления Совета Федерации.

«Данная мера актуальна в связи с формированием “детских дач”, когда детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги. Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли — семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом», — подчеркнул политик.