В СФ предложили ограничить количество детей, которых можно взять под опеку

«Законопроектом устанавливается ограничение численности детей, находящихся под опекой или попечительством в семье опекуна или попечителя, которая не должна превышать больше трёх человек, не включая полнокровных (родных) детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как подчеркивается в сопроводительных документах, исключением из данного правила будут случаи, при которых под опеку или попечительство попадают «братья или сёстры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье».
Кроме того, законопроектом предполагается запретить брать за раз под опеку более чем одного ребенка. Исключение составят братья или сестры, которые ранее воспитывались вместе, а также дети, которые ранее воспитывались одним лицом вместе.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что законопроект, разработанный им совместно с главой комитета ГД по вопросам семьи Ниной Останиной, был отправлен на получение заключения правового управления Совета Федерации.
«Данная мера актуальна в связи с формированием “детских дач”, когда детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги. Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли — семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом», — подчеркнул политик.