Операция «Нелегал-2024» прошла в Иркутске

В Иркутске прошла операция «Нелегал-2024». Во время нее было выявлено 16 мигрантов, из которых только двое работали законно. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, об иностранцах, работающих без документов заявили в дежурную часть. Они трудились на предприятии в микрорайоне Жилкино.