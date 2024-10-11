Операция «Нелегал-2024» прошла в Иркутске

В Иркутске прошла операция «Нелегал-2024». Во время нее было выявлено 16 мигрантов, из которых только двое работали законно. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, об иностранцах, работающих без документов заявили в дежурную часть. Они трудились на предприятии в микрорайоне Жилкино.
— Приехав на указанный адрес правоохранители обнаружили 16 иностранцев, из которых 14 находились на территории региона с нарушениями законодательства. За осуществление трудовой деятельности без патентов 14 жителей ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 47 лет привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, — поделились полицейские.
Также были составлены протоколы по административной статье об осуществлении трудовой деятельности лицом без гражданства. По решению Ленинского райсуда им назначен штраф в две тысячи рублей и выдворение из страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что одну из школ в поселке Иркутской области атаковала плесень. Всему виной плохая крыша, которая протекает и из-за этого грибок распространяется по классам.