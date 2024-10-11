В Пермском крае жителей 500 домов обеспечили газом

В Кишертском округе достроили газопровод для жителей 500 домовладений, вчера, 10 октября, состоялся его запуск. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
«В Прикамье завершено строительство газопровода высокого давления Усть-Кишерть — д. Гарино — с. Седа — д. Мазуевка — с. Черный Яр — н.п. Дом отдыха Красный Яр — с. Меча — д. Красный Яр. Общая его протяженность составила 32,6 км. Мощность объекта обеспечила возможность поставлять природное топливо 529 домовладениям в 7 населенных пунктах, а также социально значимым учреждениям», — отметили в пресс-службе главы региона.
Одним из первых потребителей топлива стал дом отдыха Красный Яр. Ранее они работали на угольной котельной, сейчас благодаря установке модульной, они смогут возвести новый лечебно-оздоровительный корпус с теплым переходом и 8 новых коттеджей.
Напомним, газ строится до фасада дома бесплатно всем для всех участников программы догазификации. В ближайшие три года краевое правительство направит 900 миллионов рублей на компенсацию расходов граждан.
«Всего в регионе к настоящему времени заключено более 60 тысяч договоров, из которых 51 тысяча уже исполнена и газ доведен до фасада дома», — отмечают специалисты.