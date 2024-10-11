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Омск станет центром проведения чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионат пройдет с 19 по 22 декабря 2024 года на площадке «G-Drive Арены» в Омске
Источник: Комсомольская правда

В Омске пройдут крупнейшие соревнования по фигурному катанию. В Федерации фигурного катания подтвердили, что местом проведения спортивных соревнований станет Омск.

«Исполком Федерации утвердил место и даты проведения следующего чемпионата России, который пройдет в Омске с 25 по 29 декабря», — заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, цитируемый ТАСС.

Это будет уже второй крупный турнир по фигурному катанию в Омске за короткий период. В октябре 2023 года на «G-Drive Арене» прошел второй этап Гран-при России. Успешная организация этого мероприятия, а также готовность города принять соревнования такого уровня, стали решающими факторами при выборе Омска в качестве места проведения Чемпионата России.

Ожидается, что в Омск приедут лучшие фигуристы страны, чтобы побороться за титул Чемпиона России и право представлять Россию на международных соревнованиях.

Добавим, что предыдущий чемпионат России проходил в Челябинске в декабре 2023 года.