Омск станет центром проведения чемпионата России по фигурному катанию

Это будет уже второй крупный турнир по фигурному катанию в Омске за короткий период. В октябре 2023 года на «G-Drive Арене» прошел второй этап Гран-при России. Успешная организация этого мероприятия, а также готовность города принять соревнования такого уровня, стали решающими факторами при выборе Омска в качестве места проведения Чемпионата России.