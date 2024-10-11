Почти всем домам в Перми дали отопление

«Теплом обеспечены уже 722 объекта социального назначения из 726, что составляет 99,45%. Это все детские сады и школы, 31 объект культуры, 216 объектов здравоохранения и 28 учреждений физической культуры и спорта. Также уже запущены 1008,5 км тепловых сетей, 392 центральных тепловых пункта и 53 котельные», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.