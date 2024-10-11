Почти всем домам в Перми дали отопление

В столице Прикамья подходит к концу процесс запуска отопления в жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В 2024 году отопительный сезон в Перми стартовал 18 сентября. Первым тепло получили объекты социальной сферы. В жилые дома тепло начали подавать 23 сентября. Как отметили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства, все мероприятия по подготовке и подаче тепла идут в плановом режиме.
«Теплом обеспечены уже 722 объекта социального назначения из 726, что составляет 99,45%. Это все детские сады и школы, 31 объект культуры, 216 объектов здравоохранения и 28 учреждений физической культуры и спорта. Также уже запущены 1008,5 км тепловых сетей, 392 центральных тепловых пункта и 53 котельные», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.
Заработать в полную силу батареи смогут в течение 2−3 недель. За это время система отопления полностью заполнится и придет в нормативное состояние.