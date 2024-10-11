В казахстанских школах откроют кабинеты стоматологии

Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, посетив школы вместе с главой Минздрава Акмарал Альназаровой и главным санитарным врачом республики Сархат Бейсеновой.

В одном из учебных заведений Астаны Бейсембаев встретился с директорами школ. Он акцентировал внимание на санитарно-эпидемиологических мероприятиях и пересмотре некоторых нормативно-правовых актов.

«В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии».

«Обеспечение безопасности наших детей — первостепенная задача, стоящая перед каждым участником образовательного процесса. Мы должны нести “здоровый стиль жизни” с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению», — отметил глава Минпросвещения.

Еще он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания.

Сейчас в казахстанских школах проводится мониторинг школьных столовых на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Всего по стране создано 222 межведомственные экспертные группы при областных управлениях и районных отделах образования.