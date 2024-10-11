АСТАНА, 11 окт — Sputnik. В казахстанских школах откроют кабинеты стоматологии.
Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, посетив школы вместе с главой Минздрава Акмарал Альназаровой и главным санитарным врачом республики Сархат Бейсеновой.
В одном из учебных заведений Астаны Бейсембаев встретился с директорами школ. Он акцентировал внимание на санитарно-эпидемиологических мероприятиях и пересмотре некоторых нормативно-правовых актов.
«В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии».
Важным моментом в обеспечении здоровья детей он назвал правильное питание.
«Обеспечение безопасности наших детей — первостепенная задача, стоящая перед каждым участником образовательного процесса. Мы должны нести “здоровый стиль жизни” с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению», — отметил глава Минпросвещения.
Еще он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания.
К слову, впервые с прошлого года по поручению Токаева организовано бесплатное питание для 1,7 миллиона учащихся.
В целях организации качественного питания Министерством пересмотрены семь нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.
Также созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.