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В казахстанских школах откроют кабинеты стоматологии

Минпросвещения планирует поэтапное открытие в 2025 году.

Источник: Министерство просвещения РК

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. В казахстанских школах откроют кабинеты стоматологии.

Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, посетив школы вместе с главой Минздрава Акмарал Альназаровой и главным санитарным врачом республики Сархат Бейсеновой.

В одном из учебных заведений Астаны Бейсембаев встретился с директорами школ. Он акцентировал внимание на санитарно-эпидемиологических мероприятиях и пересмотре некоторых нормативно-правовых актов.

«В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии».

сказал Бейсембаев.

Важным моментом в обеспечении здоровья детей он назвал правильное питание.

«Обеспечение безопасности наших детей — первостепенная задача, стоящая перед каждым участником образовательного процесса. Мы должны нести “здоровый стиль жизни” с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению», — отметил глава Минпросвещения.

Еще он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания.

Сейчас в казахстанских школах проводится мониторинг школьных столовых на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Всего по стране создано 222 межведомственные экспертные группы при областных управлениях и районных отделах образования.

К слову, впервые с прошлого года по поручению Токаева организовано бесплатное питание для 1,7 миллиона учащихся.

В целях организации качественного питания Министерством пересмотрены семь нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.

Также созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.

образование