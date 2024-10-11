В трехдневные выходные жителей Башкирии ждут снегопады и сильные заморозки

В Башкирии в длинные выходные ожидаются снегопады и сильные заморозки. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 11 октября, прогнозируются небольшие осадки в виде снега в некоторых районах, на востоке республики — умеренные. Также ожидается образование гололеда. Ветер будет северо-восточный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,+5°.
Завтра, 12 октября, в целом по Башкирии уже обойдется без существенных осадков, в восточных районах — небольшой снег. Будет северо-восточный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Грядущей ночью столбики термометров опустятся до −3,-8°, днем воздух прогреется до 0,+5°.
В воскресенье, 13 октября, существенных осадков не предвидится. Ожидается северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью — −3,-8° (на востоке республики похолодает до −13°), днем — +3,+8°.
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