Щелкает, хрустит и болит: как сохранить здоровье коленей и когда обращаться к врачу

На самом деле, чтобы похудеть или улучшить работу сердца, достаточно больше ходить. Да, для достаточной траты калорий потребуется уделять этой нагрузке хотя бы 40−60 минут в день, но это будет безопасно для суставов и не навредит сердцу. Во время таких прогулок можно слушать аудиокниги или интересные вам подкасты, чтобы не скучать на тренировке. Особенно важно подобное тем людям, которые занимаются умственной деятельностью и большую часть времени сидят на работе в офисе.