В Севастополе археологи обнаружили руины неизвестной античной усадьбы

«В античное время здесь, на Маячном полуострове, располагались обширные сельскохозяйственные угодья общей площадью до 480 га — хора [древнего греческого города] Херсонеса Таврического. Они были поделены на участки, на которых ставились загородные усадьбы херсонеситов. Чтобы составить примерную карту межевания территории, понадобилось два века археологических изысканий — сначала проводились разрозненные экспедиции, потом предпринимались попытки объединить данные, последний уточненный вариант подготовлен недавно, в 2019 году. Но во время разведок перед хозяйственным освоением территории в этом году обнаружены конструкции новой, ранее неизвестной ученым, загородной усадьбы», — рассказал Вахонеев.