В Севастополе археологи обнаружили руины неизвестной античной усадьбы

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН обнаружили на Маячном полуострове — самой юго-западной оконечности Крымского полуострова — руины ранее неизвестной усадьбы возрастом около 2 тыс. лет, сообщил ТАСС научный сотрудник учреждения Виктор Вахонеев.
«В античное время здесь, на Маячном полуострове, располагались обширные сельскохозяйственные угодья общей площадью до 480 га — хора [древнего греческого города] Херсонеса Таврического. Они были поделены на участки, на которых ставились загородные усадьбы херсонеситов. Чтобы составить примерную карту межевания территории, понадобилось два века археологических изысканий — сначала проводились разрозненные экспедиции, потом предпринимались попытки объединить данные, последний уточненный вариант подготовлен недавно, в 2019 году. Но во время разведок перед хозяйственным освоением территории в этом году обнаружены конструкции новой, ранее неизвестной ученым, загородной усадьбы», — рассказал Вахонеев.
Он пояснил, что херсонеситы строили на своих загородных наделах дома с хозяйственными постройками. За 200 лет археологических исследований обнаружены всего несколько подобных комплексов, а ученые считают, что их должно быть намного больше.
Собеседник уточнил, что выявить новую усадьбу удалось на участке, который по современной классификации носит № 58. Он расположен на самом берегу Соленой бухты (ранее здесь было соленой озеро), и часть территории уже затоплена поднявшимся за прошедшие века морем. Хотя было очевидно, что когда-то на участке были специально обустроены террасы, закрепленные каменными плантажными стенками, строений здесь обнаружено до сих пор не было.
«Были заложены разведочные шурфы, чтобы оценить, сохранился ли культурный слой. В одном из них были выявлены остатки кладки стены и фрагменты красноглиняной керамики античного периода. Затем были выявлены остатки сложенных из камня плантажных стенок. Сейчас лозу на виноградниках закрепляют вертикально, а тогда выкладывали на такие стенки, и нагревающийся на солнце камень помогал в созревании винограда», — пояснил собеседник.
При этом, добавил он, часть усадьбы, вероятно, была разрушена в последующие века из-за антропогенного воздействия: сейчас на этой территории проходит дорога, а рядом с ней выкопан погреб и возведены капитальные строения.
Как сообщили ТАСС в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя, в настоящее время объект «Античная усадьба участка 58 с прилегающими плантажными стенами» внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Кроме того, по результатам тех же исследований в перечень включены «Античная усадьба участка 57» и культурный слой, межевые и плантажные стены на этой территории.
Вахонеев пояснил, что участок № 57 также находится на Маячном полуострове со стороны Соленой бухты. Его усадьба, в отличие от соседней, известна уже более 100 лет: официальные раскопки здесь проводил в 1910—1911 годах археолог, полковник Николай Печенкин, а «черные копатели» побывали, согласно свидетельствам начала прошлого века, еще раньше — в 1905 году. Печенкин обнаружил руины большого здания и керамику, которая позволят датировать его примерно III веком до н.э.
«При этом и состояние всего участка № 57, с точки зрения сохранности культурного слоя, лучше: территория по большей части свободна от застройки, представляет из себя пустырь, покрытый луговой растительностью и кустарником, здесь лишь проходят несколько крупных асфальтированных и грунтовых дорог. На пустыре отчетливо прослеживаются древние античные межевые или плантажные стены, а проведенная сейчас разведка указывает, что сохранились и элементы хоры Херсонеса — дороги, плантажные стенки и другое», — добавил ученый.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424 — 421 годах до н.э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV века н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.