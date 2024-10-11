Во Владивостоке обустраивают зону отдыха возле озера с утками-мандаринками

Во Владивостоке начался новый этап благоустройства территории вокруг озера на улице Успенского, где обитают краснокнижные утки-мандаринки. Инициативу возглавляют Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Спутник» и общеобразовательная школа № 44, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.
Проект, получивший название «Аптекарский огород на Утиной заводи», выиграл в краевом конкурсе этого года и получил грант от правительства Приморья. Планируется очистка прибрежной зоны от мусора, строительство подпорной стены, создание ландшафтных композиций и установка качелей. Особое внимание уделяется созданию аптекарского огорода, который позволит школьникам глубже познакомиться с лекарственными растениями.
П редседатель ТОСа «Спутник» Елена Холявко отметила, что зелёная зона у водоёма будет способствовать не только комфортному отдыху людей, но и защите экосистемы озера.
Сейчас активно ведутся работы по монтажу подпорной стены, уже установлен металлический каркас и начата заливка бетона.
Проект является частью долгосрочного плана по благоустройству общественного пространства «Утиная заводь», начатого в 2019 году в районе старицы реки Богатой и Солёной протоки.
Напомним, жители микрорайона Патрокл во Владивостоке теперь могут прогуляться по новому общественному пространству — «Туманной аллее». Этот проект был реализован в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект». На участке у дома № 29 к1 по улице Архангельской на месте заброшенного пустыря теперь появилось уютное место для прогулок и отдыха.