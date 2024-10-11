Во Владивостоке обустраивают зону отдыха возле озера с утками-мандаринками

Напомним, жители микрорайона Патрокл во Владивостоке теперь могут прогуляться по новому общественному пространству — «Туманной аллее». Этот проект был реализован в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект». На участке у дома № 29 к1 по улице Архангельской на месте заброшенного пустыря теперь появилось уютное место для прогулок и отдыха.

