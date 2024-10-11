Ремонт дороги Омск – Русская Поляна близок к завершению

В Таврическом районе Омской области завершается ремонт участка дороги Омск — Русская Поляна на 60−61 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.
Специалисты ООО «Стройсервис» завершили фрезерование старого асфальта, устройство ровиков, укрепление основания методом холодного ресайклинга и укладку нового двухслойного асфальтобетонного покрытия.
В ближайшее время на участке планируется выполнить работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки.
Ход работ на объекте держит на личном контроле глава региона Виталий Хоценко.
На данный момент оперативная готовность объекта составляет 80%. Все работы ведутся по графику и будут завершены до 15 октября 2024 года.
Напомним, что в этом году ремонтные работы на дороге Омск — Русская Поляна уже были завершены на участке 104−109 км.