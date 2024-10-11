Дагестанский госуниверситет предлагает вузам Прикаспия организовать мониторинг за тюленями

«В целях оперативного реагирования и координации исследований, мы предлагаем из числа ведущих региональных ученых сформировать постоянную научную группу по проблемам изучения каспийского тюленя и ведения единой базы данных для концентрации результатов исследований и мониторинговых данных каспийского тюленя, в том числе данных о массовой гибели тюленей в разных частях ареала вида. Нами в этом направлении уже ведется работа и есть взаимодействии между нашими учеными и коллегами из Казахстана. В частности, с учеными Центрально-Азиатского института экологических исследований (город Алматы) и Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (город Актау)» — пояснил Рабаданов.