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Дагестанский госуниверситет предлагает вузам Прикаспия организовать мониторинг за тюленями

Дагестанский госуниверситет (ДГУ) в рамках проходящей в Астрахани XXVI Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров (НИЦ) Прикаспийских стран предлагает наладить совместный мониторинг за каспийскими тюленями, которые находятся под угрозой исчезновения. Это поможет дать оценку современного состояния популяции тюленя, выявить причину ее сокращения и позволит выработать меры по сохранению краснокнижных животных, сообщил ТАСС ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

«В целях оперативного реагирования и координации исследований, мы предлагаем из числа ведущих региональных ученых сформировать постоянную научную группу по проблемам изучения каспийского тюленя и ведения единой базы данных для концентрации результатов исследований и мониторинговых данных каспийского тюленя, в том числе данных о массовой гибели тюленей в разных частях ареала вида. Нами в этом направлении уже ведется работа и есть взаимодействии между нашими учеными и коллегами из Казахстана. В частности, с учеными Центрально-Азиатского института экологических исследований (город Алматы) и Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (город Актау)» — пояснил Рабаданов.

По его словам, суммарно все негативные процессы в популяции каспийского тюленя научным сообществом диагностированы как «кумулятивный токсикоз». Большую угрозу виду представляют, в том числе глобальное потепление климата, вызывающее сокращение ледовых полей (мест размножения тюленей — прим. ТАСС), колебания уровня Каспийского моря, его загрязнение и низкая репродуктивная скорость.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения, в 2020 году вид был занесен в Красную книгу России. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. После произошедшей в конце 2022 года массовой гибели каспийского тюленя, фонд «Компас» и Дагестанский государственный университет запустили Программу мониторинга состояния популяции каспийского тюленя.

XXVI Генеральная ассамблея Ассоциации университетов и НИЦ Прикаспийских стран проходит в Астрахани 10−11 октября. В мероприятии принимают участие делегации из вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России. На ассамблее обсуждаются вопросы экологии и развития нефтегазовой промышленности на Каспии. Кроме того, в рамках ассамблеи проходят международные студенческие соревнования — «Игры Каспия», в которых участвуют более 800 человек.

Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран была создана в 1996 году, сейчас в нее входят более 70 вузов и НИЦ.