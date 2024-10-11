Пыль в глаза и в лёгкие: как бетонные тротуары убивают жителей Ташкента

«Гению», который закатал весь город в бетон, нужно выдать цементную медаль размером с тазик, повесить на шею и утопить в Анхоре. Всё бетонное покрытие превратилось в труху за какой-то год, то есть мало производителям цемента было травить нас выбросами, они решили доставить эту пыль прямо в наши лёгкие. Крошащиеся цементные тротуары так же вредят экологии, как и выбросы. И пока кто-то за наш счёт катается по Дубаям, мы эту пыль глотаем, как витамины«, — отметила журналистка, общественный деятель, основательница проекта “Мушуккент” Александра Иванюженко.