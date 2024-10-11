Врач назвала особенности и риски сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности как среди мужчин, так и среди женщин. При этом у девушек есть свои особенности течения ССЗ и определенные риски. Об этом 11 октября «Известиям» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Алина Юнисова.
Она отметила, что в Европе около 55% всех случаев смерти женщин вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно ишемической болезнью сердца и инсультом.
«С точки зрения сердечно-сосудистого здоровья жизнь женщин можно разделить на два этапа: репродуктивный период и менопаузальный. Для каждого из них характерна индивидуальная структура сердечно-сосудистых рисков и заболеваний. По данным ряда исследований, для женщин, в отличии от мужчин, фактором риска является меньшая физическая активность (59% у женщин и 50% у мужчин). Установлено, что тревожно-депрессивные расстройства, чаще встречающиеся у женщин, также являются важными факторами риска развития ССЗ», — уточнила специалист.
По ее словам, несмотря на то что в репродуктивном периоде риск развития сердечно-сосудистого заболевания у женщин примерно в три раза меньше, чем у мужчин, специфическими для этого периода факторами являются преэклампсия и развитие гестационного сахарного диабета во время беременности. Структура рисков в менопаузальном и постменопаузальном периоде у женщин сравниваются с мужскими.
«Наиболее заметным физиологическим изменением, связанным с менопаузой, является накопление висцерального жира в области живота, вокруг сердца и в печени. По данным крупного международного исследования, висцеральный жир в области живота у женщин увеличился на 8,2% в период двух лет до менопаузы и естественной менопаузой. Накопление висцерального жира продолжалось более медленными темпами и после менопаузы», — отметила Юнисова.
Также кардиолог добавила, что еще одним существенным изменениям в период менопаузы подвергается липидный обмен. Общий холестерин и холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) достигают пика в поздней пери- и ранней постменопаузальной стадиях. Таким образом, в перименопаузальный период особенно важно контролировать липидный профиль и корректировать его изменения.
«Распространенность метаболического синдрома (высокое артериальное давление, высокий уровень глюкозы натощак, высокий уровень триглицеридов, большая окружность талии и/или низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)) значительно возрастает в перименопаузальный период. Более того, прогрессирование и увеличение тяжести метаболического синдрома наиболее выражены в поздние перименопаузальные годы по сравнению с постменопаузальным периодом», — подчеркнула врач.
Кроме того, кардиолог привела данные исследований, согласно которым, толщина интима-медиа сонной артерии и жесткость сосудистой стенки резко увеличивается в поздней перименопаузе, что приводит к росту системного артериального давления, что особенно заметно через год после менопаузы.
«В настоящее время отмечается тренд на увеличение продолжительности жизни, следовательно, увеличение постменопаузального периода. Это требует повышенного внимания к здоровью женщин в этом периоде. Для сокращения риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в период менопаузы необходим междисциплинарный подход для своевременного выявления факторов риска, первичной профилактики для их снижения, проведения диагностики и лечения», — резюмировала Юнисова.
Ранее, 8 октября, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Малай рассказала о влиянии эмоционального состояния на здоровье сердца в беседе с «Известиями». По ее словам, обычно острый стресс не вызывает проблем с органом, но у некоторых людей может развиться кардиомиопатия, связанная с ним. Хронический стресс же способен привести к воспалению, высокому кровяному давлению, аномальному уровню холестерина и атеросклерозу, предупредила Малай.