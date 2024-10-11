Врач назвала особенности и риски сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

По ее словам, несмотря на то что в репродуктивном периоде риск развития сердечно-сосудистого заболевания у женщин примерно в три раза меньше, чем у мужчин, специфическими для этого периода факторами являются преэклампсия и развитие гестационного сахарного диабета во время беременности. Структура рисков в менопаузальном и постменопаузальном периоде у женщин сравниваются с мужскими.