Омские коммунальщики вышли на борьбу с гололедом

«Ночью бригады УДХБ производили прометание и обработку проезжей части омских улиц; рано утром вывели мини-технику, предназначенную для работы на тротуарах и пешеходных дорожках; вручную произвели обработку песком подходов к остановкам общественного транспорта. Все необходимые мероприятия продолжаются», — рассказал о дорожной ситуации мэр Омска Сергей Шелест.