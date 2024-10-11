Омские коммунальщики вышли на борьбу с гололедом

Сотрудники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска всю ночь проводили очистку трасс и просыпку тротуаров песко-соляной смесью. Работы продолжаются в данный момент.
«Ночью бригады УДХБ производили прометание и обработку проезжей части омских улиц; рано утром вывели мини-технику, предназначенную для работы на тротуарах и пешеходных дорожках; вручную произвели обработку песком подходов к остановкам общественного транспорта. Все необходимые мероприятия продолжаются», — рассказал о дорожной ситуации мэр Омска Сергей Шелест.
Всего за ночь и утро на городских дорогах, мостах и тротуарах дорожниками использовано 160 тонн пескосоляной смеси. Специалисты проводили прометание проезжей части, сейчас идет очистка дорожек и тротуаров. Вручную идет очистка подходов к остановкам общественного транспорта, одновременно идет просыпка скользких участков специальной смесью.