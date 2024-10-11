Названы сроки возвращения тепла в Омскую область

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Омскую область пришло обещанное синоптиками похолодание. Утром в городе местами выпал снег. По словам специалистов, в ближайшие дни станет ещё холоднее, также прогнозируются дожди, снег и сильный ветер порывами до 16−21 м/с. Кроме того, в регионе ожидаются гололёдные явления и образование наледи на дорогах.
В субботу, 12 октября, температура воздуха днём составит −1…+4 градуса. В воскресенье, 13 октября, ночью столбики термометров опустятся до −6…-11°, днём температура составит −1…+4°. Существенных осадков в этот день не прогнозируется.
По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в среду, 16 октября, в Омской области ожидается +6 градусов, а 17 октября — 8 градусов тепла. Такая погода, по словам синоптиков, сохранится до 22 октября. После этой даты в регион придёт большой снежный циклон с севера.