Названы сроки возвращения тепла в Омскую область

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Омскую область пришло обещанное синоптиками похолодание. Утром в городе местами выпал снег. По словам специалистов, в ближайшие дни станет ещё холоднее, также прогнозируются дожди, снег и сильный ветер порывами до 16−21 м/с. Кроме того, в регионе ожидаются гололёдные явления и образование наледи на дорогах.