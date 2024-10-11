Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы сроки возвращения тепла в Омскую область

По словам синоптиков, с 16 по 22 октября в регионе сохранится плюсовая температура.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1 Омск

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Омскую область пришло обещанное синоптиками похолодание. Утром в городе местами выпал снег. По словам специалистов, в ближайшие дни станет ещё холоднее, также прогнозируются дожди, снег и сильный ветер порывами до 16−21 м/с. Кроме того, в регионе ожидаются гололёдные явления и образование наледи на дорогах.

В субботу, 12 октября, температура воздуха днём составит −1…+4 градуса. В воскресенье, 13 октября, ночью столбики термометров опустятся до −6…-11°, днём температура составит −1…+4°. Существенных осадков в этот день не прогнозируется.

По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в среду, 16 октября, в Омской области ожидается +6 градусов, а 17 октября — 8 градусов тепла. Такая погода, по словам синоптиков, сохранится до 22 октября. После этой даты в регион придёт большой снежный циклон с севера.