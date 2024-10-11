Сергей Кравчук: Ремонт перехода нужно активизировать, пока позволяет погода

Ремонт подземного перехода на остановке «Павленко» идет полным ходом. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, объект планируют сдать в эксплуатацию к концу октября. Демонтажные работы завершены, вместо оконных проемов возведены кирпичные перегородки. Сейчас строители занимаются ремонтом крыши наземной части, установкой освещения и подготовкой стен к покраске, сообщает ИА AmurMedia.
— Демонтажные работы завершены. Сейчас мы занимаемся кровлей, а затем перейдем к покраске. Также необходимо уложить плитку — сегодня завезли новую, скоро приступим к работе. Заменим и бордюрные плитки. Сроки выполнения работ укладываются в график, даже удалось сократить количество рабочих на объекте. Пока никаких препятствий не вижу, работаем планомерно. У нас есть еще 20 дней в запасе, и погодные условия пока не мешают, — сообщил представитель подрядной организации Алексей Кудык.
На ремонт инфраструктурного объекта выделили 13 миллионов рублей.
Проверка объекта в ведении МУП «Южное» показала его крайне неудовлетворительное состояние: штукатурка на потолках и стенах отслаивалась, было много мусора, плитка была повреждена. Крыша перехода протекала, и во время дождей лестничные пролеты часто оказывались под водой.
Пешеходный переход на остановке «Павленко» неоднократно становился жертвой вандалов. Несуразные надписи, выломанные двери, порченное имущество — все это вызывало недовольство жителей и создавало негативное впечатление о переходе.
— Вместо оконных проемов мы возвели кирпичные перегородки. В переходе будет установлено дополнительное освещение, чтобы создать комфортные условия для пешеходов. Также для повышения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения, — добавил главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Рыкунов.
Увидеть новый облик подземного перехода на улице Павленко хабаровчане смогут в начале ноября. Все работы должны завершиться 30 октября.