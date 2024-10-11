Сергей Кравчук: Ремонт перехода нужно активизировать, пока позволяет погода

— Демонтажные работы завершены. Сейчас мы занимаемся кровлей, а затем перейдем к покраске. Также необходимо уложить плитку — сегодня завезли новую, скоро приступим к работе. Заменим и бордюрные плитки. Сроки выполнения работ укладываются в график, даже удалось сократить количество рабочих на объекте. Пока никаких препятствий не вижу, работаем планомерно. У нас есть еще 20 дней в запасе, и погодные условия пока не мешают, — сообщил представитель подрядной организации Алексей Кудык.