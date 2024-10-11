Омскому силачу – все по плечу, сибирякам – все «По рукам»!

На днях богатырь из омской «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков и его подопечный Дмитрий Скосырский дебютировали в московском проекте… по армрестлингу!
В Первопрестольную омичей пригласил пауэрлифтер, блогер и организатор шоу «По рукам» (18+) Кирилл Сарычев. Соперники были подобраны под стать именитым омичам — четырехкратный победитель Кубка мира по силовому экстриму и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Игорь Педан, а также абсолютный чемпион России по мас-рестлингу и двукратный чемпион Европы по бодибилдингу Михаил Сидорычев.
Участие в таком виде спорта для сибирских силачей было в новинку. «Это увлекательный опыт. Ожидаем еще больше проектов, направленных на развитие богатырских состязаний!» — поделился Шивляков на личной странице в одной из соцсетей.
Узнать, как прошла борьба, можно на RuTube. Смотрим первый выпуск 3 сезона проекта «По рукам» (18+) и болеем за наших!
Фото: предоставлено «СТБ-Охрана».