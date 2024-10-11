Омскому силачу – все по плечу, сибирякам – все «По рукам»!

В Первопрестольную омичей пригласил пауэрлифтер, блогер и организатор шоу «По рукам» (18+) Кирилл Сарычев. Соперники были подобраны под стать именитым омичам — четырехкратный победитель Кубка мира по силовому экстриму и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Игорь Педан, а также абсолютный чемпион России по мас-рестлингу и двукратный чемпион Европы по бодибилдингу Михаил Сидорычев.