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Омскому силачу – все по плечу, сибирякам – все «По рукам»!

Источник: Комсомольская правда

На днях богатырь из омской «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков и его подопечный Дмитрий Скосырский дебютировали в московском проекте… по армрестлингу!

В Первопрестольную омичей пригласил пауэрлифтер, блогер и организатор шоу «По рукам» (18+) Кирилл Сарычев. Соперники были подобраны под стать именитым омичам — четырехкратный победитель Кубка мира по силовому экстриму и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Игорь Педан, а также абсолютный чемпион России по мас-рестлингу и двукратный чемпион Европы по бодибилдингу Михаил Сидорычев.

Фото: предоставлено «СТБ-Охрана»

Участие в таком виде спорта для сибирских силачей было в новинку. «Это увлекательный опыт. Ожидаем еще больше проектов, направленных на развитие богатырских состязаний!» — поделился Шивляков на личной странице в одной из соцсетей.

Узнать, как прошла борьба, можно на RuTube. Смотрим первый выпуск 3 сезона проекта «По рукам» (18+) и болеем за наших!

Фото: предоставлено «СТБ-Охрана».