В Красноярске трем отделам полиции назначили новых руководителей

Все трое окончили высшие учебные заведения МВД и занимали различные должности в подразделениях полиции региона. Так, Митришкин последние два года был начальником красноярского отдела № 3, Клименчук работал его заместителем, а Осетров в разные годы возглавлял 10-й и 4-й отделы городской полиции.