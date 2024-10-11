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В Красноярске трем отделам полиции назначили новых руководителей

Руководство МУ МВД России «Красноярское» представило личному составу новых начальников отделов полиции Ленинского, Кировского и Советского районов города.

Так, отдел полиции № 3 возглавил 41-летний Евгений Клименчук, отдел № 4 — 48-летний Андрей Митришкин, № 5 — 50-летний Максим Осетров.

Все трое окончили высшие учебные заведения МВД и занимали различные должности в подразделениях полиции региона. Так, Митришкин последние два года был начальником красноярского отдела № 3, Клименчук работал его заместителем, а Осетров в разные годы возглавлял 10-й и 4-й отделы городской полиции.

За отличие в службе стражи порядка награждены медалями I, II и III степени.