В Красноярске трем отделам полиции назначили новых руководителей

Так, отдел полиции № 3 возглавил 41-летний Евгений Клименчук, отдел № 4 — 48-летний Андрей Митришкин, № 5 — 50-летний Максим Осетров.
Все трое окончили высшие учебные заведения МВД и занимали различные должности в подразделениях полиции региона. Так, Митришкин последние два года был начальником красноярского отдела № 3, Клименчук работал его заместителем, а Осетров в разные годы возглавлял 10-й и 4-й отделы городской полиции.
За отличие в службе стражи порядка награждены медалями I, II и III степени.