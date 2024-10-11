В Омске суд заставил женщину убрать незаконный огород под окнами дома

Омичка под окнами подъезда устроила огород, вокруг него поставила забор и закрыла участок на ключ. На территории она старую мебель, стройматериалы, садовый инвентарь. Огород она ежедневно поливает прямо из окон квартиры, провоцируя затопление своей и чужих квартир. Проехать к дому из-за возведённого забора не может спецтехника, что создает угрозу, например, во время пожара. При этом у хозяйки огорода имелось разрешение на ограждение, которое было якобы подписано на общем собрании собственников жилья. Об этом пишет пресс-служба управления судебных приставов.