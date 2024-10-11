В Приморье у трассы обнаружили истощённого дальневосточного леопарда

Напомним, в Приморье самка леопарда Герда впервые была заснята на видео вместе с одним из своих котят. Герда, которой присвоен идентификационный номер Leo 101 °F , стала известна благодаря своей продуктивности: за пять лет она вырастила три помета и уже успела стать бабушкой, имея в общей сложности семь потомков. На данный момент она заботится о трёх почти годовалых котятах.

