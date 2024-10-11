В Приморье у трассы обнаружили истощённого дальневосточного леопарда

Истощенный дальневосточный леопард был замечен автолюбителями возле трассы на юге Приморья. Министерство природных ресурсов Приморского края совместно с национальным парком «Земля леопарда» предпримут шаги для спасения редкого хищника, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Леопард был зафиксирован на видео в Уссурийском городском округе, на значительном удалении от «Земли леопарда» — ядра единственной в мире дикой популяции пятнистых животных. Ранее специалисты отмечали его удовлетворительное физическое состояние и естественное поведение, однако недавние наблюдения показали его резкое ухудшение.
Видео демонстрирует, что животное потеряло в весе, его шерсть стала тусклой и свалявшейся, а реакции на людей — притупленными. Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица выразила обеспокоенность состоянием хищника.
«Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться либо недостаточной кормовой базой. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему», — отметила она.
Специалисты уже приступили к поискам леопарда для оказания ему необходимой ветеринарной помощи и реабилитации. При необходимости планируется его временное изъятие из дикой природы. Для этого подан запрос на получение соответствующего разрешения в Росприроднадзор.
Напомним, в Приморье самка леопарда Герда впервые была заснята на видео вместе с одним из своих котят. Герда, которой присвоен идентификационный номер Leo