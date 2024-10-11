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Синоптики пообещали приятный сюрприз на выходные жителям Приморья

Атмосферные фронты сдвинутся.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Аргументы и факты

К выходным синоптики обещают прояснение и прекращение дождей в большинстве районов Приморья, сообщили в Примгидромете.

В субботу, 12 октября, атмосферные фронты уйдут на восток, а с запада придёт гребень антициклона. Ночные температуры по Приморью почти не изменятся, а днём станет на 1−3 градуса теплее, чем в пятницу.

В воскресенье, 13 октября, на Приморье сместится антициклон, поэтому будет малооблачно, со слабым ветром. Ночью возможны минусовые температуры вплоть до 8 градусов ниже нуля на северо-востоке. Днём потеплеет до плюс 22 градусов, а на северо-востоке — до плюс 15 градусов.

Жителей приморской столицы ожидает солнечная и тёплая суббота, воздух прогреется вплоть до 21 градуса выше нуля. В воскресенье днём будет также ясно, но немного прохладнее.