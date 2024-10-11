Синоптики пообещали приятный сюрприз на выходные жителям Приморья

К выходным синоптики обещают прояснение и прекращение дождей в большинстве районов Приморья, сообщили в Примгидромете.
В субботу, 12 октября, атмосферные фронты уйдут на восток, а с запада придёт гребень антициклона. Ночные температуры по Приморью почти не изменятся, а днём станет на 1−3 градуса теплее, чем в пятницу.
В воскресенье, 13 октября, на Приморье сместится антициклон, поэтому будет малооблачно, со слабым ветром. Ночью возможны минусовые температуры вплоть до 8 градусов ниже нуля на северо-востоке. Днём потеплеет до плюс 22 градусов, а на северо-востоке — до плюс 15 градусов.
Жителей приморской столицы ожидает солнечная и тёплая суббота, воздух прогреется вплоть до 21 градуса выше нуля. В воскресенье днём будет также ясно, но немного прохладнее.