Мингорисполком сказал про снос 18 зданий в Минске до конца 2024 года

Он добавил, что за счет собственных средств балансодержателей уже были снесены восемь объектов, сказав, что это 18 зданий и два сооружения. Кроме того, глава комитета государственного имущества Мингорисполкома сказал, что еще три объекта снесут в рамках застройки территорий за счет собственных средств балансодержателя.