Мингорисполком сказал про снос 18 зданий в Минске до конца 2024 года. Подробности озвучили в комитете государственного имущества Мингорисполкома, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что решением Мингорисполкома был определен перечень коммунальных объектов недвижимого имущества, которые подлежат списанию (сносу) в 2024 — 2025 годах. По словам председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома Сергея Желудковича, речь идет про 23 объекта (подразумеваются 51 здание, 2 сооружения, а также один объект незавершенного строительства) общей площадью более 40,2 тысячи квадратных метров.
— До конца 2024 г. запланировано снести 18 объектов, в 2025-м аналогичные работы должны быть выполнены на остальных 5, — уточнил Желудкович.
Он добавил, что за счет собственных средств балансодержателей уже были снесены восемь объектов, сказав, что это 18 зданий и два сооружения. Кроме того, глава комитета государственного имущества Мингорисполкома сказал, что еще три объекта снесут в рамках застройки территорий за счет собственных средств балансодержателя.
Тем временем старое здание минского онкоцентра сносится на проспекте Независимости.
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