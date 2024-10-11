Более 200 единиц техники вывели на уральские трассы для борьбы со снегом

Минувшей ночью с последствиями снегопада в Свердловской области боролись 209 единиц техники. На региональных трассах было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом и 14 единиц другой техники, для ликвидации зимней скользкости использованы более 5,4 тысячи тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка, сообщили в Управлении автодорог.