Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на Ольхоне

Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на пляже острова Ольхон. О нарушении стало известно ещё 10 августа в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, командиры нарушили правила и посадили два вертолета на Сарайском пляже.