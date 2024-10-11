Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на Ольхоне

Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на пляже острова Ольхон. О нарушении стало известно ещё 10 августа в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, командиры нарушили правила и посадили два вертолета на Сарайском пляже.
— При этом у пилотов отсутствовали медицинские заключения, подтверждающие соответствие требованиям к состоянию здоровья, — пояснили в ведомстве.
По инициативе транспортного прокурора командирам воздушных судов назначили штрафы по двум административным статьям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области машина с пассажирами и водителем упала с моста.