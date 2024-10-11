«Историческое полярное сияние»: калининградцы вновь стали свидетелями яркого небесного явления

«Историческое полярное сияние, сравнимое с сильнейшим сиянием в ночь на 11 мая этого года. Цвета видно абсолютно невооружённым глазом даже с учётом городской засветки, а местами и облачности! Нам очень повезло, что буквально перед всплеском сияния небо резко начало проясняться. Поистине зрелищное событие на ночь», — говорится в публикации.
Явление начало становиться заметным около 20 часов. Сначала почти весь регион был спрятан под плотными облаками, из-за чего сияние было не видно. Затем вдоль побережья и на западе области начало проясняться. В отдельных местах ярчайшие всполохи были видны даже на затянутом небе. Сияние наблюдали примерно до двух часов ночи.
Результатом мощных вспышек на Солнце стал девятибалльный магнитный шторм, который обрушился на Землю во второй половине 10 октября.