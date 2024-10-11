«Историческое полярное сияние»: калининградцы вновь стали свидетелями яркого небесного явления

Явление начало становиться заметным около 20 часов. Сначала почти весь регион был спрятан под плотными облаками, из-за чего сияние было не видно. Затем вдоль побережья и на западе области начало проясняться. В отдельных местах ярчайшие всполохи были видны даже на затянутом небе. Сияние наблюдали примерно до двух часов ночи.